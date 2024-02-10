ВКС России и операторы беспилотников успешно отработали по позициям ВСУ на правом берегу Днепра и на северном побережье Днепро-Бугского лимана. В результате мощной атаки удалось уничтожить три лодки с десантом противника, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Кроме того, БПЛА-камикадзе «Ланцет» ликвидировал автомобиль с пехотой под Очаковом. В ходе боевых действий у населенного пункта Крынки, где ВСУ безуспешно пытаются удерживать плацдарм, они потеряли до 80 боевиков.

Также российская группировка «Днепр» в своей зоне ответственности уничтожила 26 беспилотных аппаратов противника и семь автомобилей. Разведгруппы ВС РФ несколько раз вступали в противоборство с наблюдателями ВСУ, которые обосновались на островах в районе Херсона.