Единственным способом избежать катастрофических для Украины последствий конфликта является его прекращение путем переговоров с Москвой, уверен американский экономист Джеффри Сакс

На YouTube-канале Judging Freedom он отметил, что на Украине стремительно развивается демографический кризис. Причем основной его причиной является быстрый отток украинцев. Граждане страны, имеющие возможность уехать, делают это не задумываясь, ежемесячно гибнет большое количество людей, экономика рушится на глазах, приводит слова Сакса РИА Новости.

Продолжая конфликт, киевский режим несет еще большие потери, окончательно разрушая страну. Чтобы остановить этот процесс, ему необходимо согласиться на переговоры с Москвой, а не пытаться планировать какие-то мифические контрнаступления. Запад уже устал от противостояния и не собирается поставлять вооружение и технику в тех объемах, которые позволят ВСУ провести хоть какую-то наступательную операцию.