Актер Станислав Садальский прокомментировал высказывание Игоря Крутого о скором возвращении в Россию. Он отметил, что никто не задается вопросом, почему все родственники композитора постоянно живут за границей, а не в РФ.

В интервью изданию «АиФ» Садальский напомнил, что в 2019 году Крутого наградили орденом Александра Невского «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Однако сам композитор, которого настолько ценят и уважают в России, не демонстрирует таких же чувств в ответ.

В период, когда между Россией и Западом идет противостояние, отмеченный престижными государственными наградами Игорь Крутой спокойно едет в Майями, где много лет живет его семья, и фотографируется там на фоне местных достопримечательностей, возмущенно заявил Садальский.