Перед попыткой ВСУ высадить десант на Тендровскую косу в небе над Одессой, Очаковом и Южным находились три беспилотных аппарата Bayraktar TB2. Эти дроны, задействованные Киевом после длительного перерыва, контролировали проведение операции.

Два беспилотника кружили непосредственно над Черным морем в намеченном районе высадки и наводили группу Сил специальных операций ВСУ.

Стоит напомнить, что все это не особо помогло. Десант был своевременно обнаружен российскими спецназовцами, которые встретили противника огнем из противотанковых ракетных комплексов, минометов и пулеметов. В Киеве официально заявили, что группа ССО 73-го морского центра уничтожена в ходе неудачной операции.

По данным из различных источников ВСУ потеряли около 20 элитных боевиков, пытаясь забросить их на Тендровскую косу.