Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо заявил, что ряд стран ЕС и НАТО возможно решаться отправить на Украину своих военнослужащих, основываясь на двусторонние договоренности. Слова словацкого премьера приводит международное новостное агентство Reuters.

По словам Роберта Фицо, он хочет подготовиться к предстоящей встрече в Париже, так как его пугают темы, которые обсуждались ранее.

«Я хочу быть к встрече в Париже конструктивно подготовлен… Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС задумались о том, чтобы на базе двусторонних соглашений отправить на Украину своих военных», – заявил Фицо.

Премьер Словакии подчеркнул, что отправив на Украину своих военных, страны НАТО только приведут к эскалации конфликта. Подобные действия, по словам Фицо, не смогут заставить Российскую Федерацию пойти на уступки. Кроме того, он заявил, что Словацкая Республика не собирается отправлять своих военнослужащих на Украину.