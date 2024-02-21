На видео, выложенном в Сеть телеграм-каналом «Военкоры Русской весны», боец ВС РФ успокаивает военнослужащего ВСУ рукопожатием.

Этот эпизод облетел Сеть и вызвал бурное обсуждение. Российские военные захватили опорный пункт противника и предложили боевикам сдаться. Один сразу же вышел из блиндажа, сложив оружие, а вот другой замешкался.

Тогда российский боец протянул противнику руку, чтобы успокоить его, продемонстрировать, что с ним ничего не случится.

Сам военный позже рассказал, что украинец боялся покидать блиндаж и поэтому пришлось показать ему мирные намерения. После рукопожатия боевик сражу же сдался, отбросив все свои опасения.

Напомним, ВС РФ освободили Авдеевку, над которой уже установлены российские флаги. То же самое происходит и в Крынках. Напряженные бои идут в Вербовом и Работино на Запорожском направлении.