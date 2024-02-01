В зоне СВО ликвидирована немецкая наемница ВСУ Диана Савита Вагнер с позывным «Змея». Телеграм-канал «Военкоры русской весны» рассказал, что 36-летняя гражданка ФРГ пошла по стопам своих предков-нацистов, воевавших против СССР.

«Змея» находилась на Украине еще до 2022 года. Была зачислена в Интернациональный легион ВСУ, который президент Владимир Зеленский основал сразу после начала специальной военной операции. Она служила в националистическом батальоне «Карпатская сечь». Никаких подробностей о ликвидации наемницы пока не поступало.

Напомним, 25 января российские ВС в боях за Макеевку ликвидировали еще одного заметного националиста ВСУ Василия Яремко с позывным Ярый. Он возглавлял подразделение «Белые Демоны».