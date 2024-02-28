Снайпер-морпех с позывным «Подя» взял в руки косу и «прокосил» на минном поле тропу для жителей ближайших деревень.

О подвиге российского бойца рассказал тг-канал «Тихоокеанский флот». На размещенном ролике можно увидеть, как русский боец медленно движется по минному полю, прокашивая широкую тропку. Каждую секунду он рискует напороться на мину и погибнуть. Чтобы проделывать подобное, нужно обладать абсолютным бесстрашием, пишут авторы тг-канала.

За его работой наблюдает дрон, который снимает происходящее на видео. В какой-то момент Подя машет рукой оператору, подтверждая, что работа идет отлично. Отложить снайперскую винтовку и взяться за косу морпех решил из-за желания помочь жителям двух деревень ходить по кротчайшему пути.