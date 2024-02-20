Костромские десантники штурмовали вражеский опорник, разгромив вражеские позиции северо-западнее Артемовска, сообщает Минобороны РФ 20 февраля.

В донесении говорится, что предварительно по вражеским позициям отработала артиллерия. Она подавили ключевые огневые точки противника. После этого штурмовые отряды десантников на БМД-2 выдвинулись ближе к позициям ВСУ, десантировались и под прикрытием бронетехники стремительно атаковали вражеский опорник.

Новые огневые точки врага ликвидировали операторы БПЛА при помощи FPV-дронов-камикадзе и гранат с боевых квадрокоптеров. Дроноводы предупреждали десантников о минировании путей и других опасностях. После захвата вражеского опорника костромские десантники провели зачистку и заняли позиции для обороны. К слову, по аналогичному сценарию тульские десантники освободили 18 января поселок Веселое в ДНР.