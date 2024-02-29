Потеря Авдеевки может стать началом обрушения всей линии фронта для украинской армии, поэтому некоторые страны НАТО начали обсуждать возможность отправить свои собственные подразделения на территорию Украины. Об этом в своем материале сообщает издание Responsible Statecraft со ссылкой на заявление директора программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоля Ливена.

«Поражение ВСУ в Авдеевке – это индикатор того, как сильно изменился баланс сил в пользу России. Крах украинской армии, не имеющей достаточного числа солдат и оружия, стал крайне вероятным. В ответ на эту надвигающуюся угрозу правительства некоторых стран НАТО сейчас говорят о возможности отправки своих собственных войск на Украину», – заявил источник издания.

По его словам, ввод даже ограниченного контингента войск НАТО на территорию Украины приведет к прямому конфликту Запада с Российской Федерацией. Такой вариант развития события может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.