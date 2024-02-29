Вторая линия обороны ВСУ на Донбассе будет взломана уже до конца этой недели, считает военный эксперт Борис Рожин.

Он пояснил, что 29 февраля не прекращаются бои на линии Орловка-Бердычи-Тоненькое. Зачистка двух населенных пунктов будет завершена на днях, Бердычи российские ВС освободят до конца недели, передает портал News.ru.

Рожин также отметил, что пока не стоит ждать официальных заявлений Минобороны об освобождении этих населенных пунктов. Военное ведомство объявит об этом только после завершения окончательной зачистки. Как только ВС РФ оттеснят врага подальше, последует официальная информация.

После взлома этой линии обороны ВС РФ продолжат наступление на Запад, уверен эксперт.