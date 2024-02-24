На кирпичном заводе в Красногоровке, в который угодила планирующая авиабомба ФАБ-500, могло размещаться около 350 военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал в своем тг-канале военный аналитик Борис Рожин.

Он отметил, что на территории предприятия ВСУ устроили укрепрайон, поэтому там располагался личный состав, а также хранились бронетехника и автомобили.

«Прилет ФАБ-1500 по Красногоровскому кирпичному заводу, где находилось до 350 военнослужащих, 6 единиц бронетехники и 8 единиц автомобильной техники», – говорится в сообщении эксперта.

Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен прилет полуторатонной авиабомбы в Красногоровку. На данный момент боевые действия идут только на окраинах этого населенного пункта.