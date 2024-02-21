Российские ВС в Авдеевке применили обманный маневр, благодаря которому ВСУ оказались застигнуты врасплох и пропустили мощную атаку. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным «Тор».

Он пояснил, что главной целью была Третья улица, которую необходимо было занять одной из групп ВС РФ. Подразделение «Тора» выполнило отвлекающий маневр. Оно с танками и бронетранспортером прорвалось через бывший туркомплекс «Царская охота» и вызвало огонь на себя.

Противник клюнул на наживку и открыл по бронегруппе мощный артиллерийский огонь. Обстрел длился почти полночи, причем ВСУ не жалели ни кассетных снарядов, ни беспилотников. В это время другое подразделение спокойно заняло Третью улицу. Тогда группе дали команду уйти из-под огня, что она и сделала.