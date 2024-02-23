Боевикам ВСУ некогда сокрушаться из-за потери Авдеевки, так как ВС РФ готовят для них новые «клещи». На этот раз – в Угледаре.

Ранее такое предположение уже сделала военный корреспондент украинского канала ТСН Юлия Кириенко. По ее словам, рядом с населенным пунктом уже наблюдается проседание на фланге, поэтому как минимум один батальон должен становиться в круговую оборону.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко уверен, что Киев быстро сдаст Угледар, однако прямо сейчас ожидать окружения города не стоит. ВС РФ должны еще разгромить боевиков в укрепрайоне под населенными пунктами Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка. Только после этого они смогут выйти к Угледару с северо-востока.

Онуфриенко напомнил, что продвижение по этой линии будет довольно быстрым, поэтому ВСУ, не желающие сразу оставлять города, окажутся в окружении даже незаметно для себя.