ВС РФ установили контроль над половиной населенного пункта Победа в районе Марьинки. ВСУ отчаянно сопротивляются и бросают в бой танки Leopard 2 вместе с резервами личного состава, пишет портал «Русская весна».

Российские военные успешно уничтожают западную бронетехнику. Так, они частично ликвидировали и «Леопарды», и бронетранспортеры M113, также полученные Киевом от Соединенных Штатов.

Напомним, Марьинка была освобождена в конце прошлого года. В настоящий момент кроме боев за поселок Победа, в котором наши бойцы вынуждают противника прятаться в подвалах домов, продолжаются сражения за Новомихайловку. Там морские пехотинцы также идут вперед, сметая подразделения ВСУ. Киев перебрасывает на это направление технику и личный состав, но успеха добиться не может.