Тяжелый украинский дрон «Баба Яга» привел российских военнослужащих из бригады «Север V» прямо к базе беспилотников. Портал «Русская весна» рассказал, что объект был полностью уничтожен.

Разведчики бригады обнаружили возвращающийся на базу тяжелый дрон и проследили его до места посадки вблизи населенного пункта Часов Яр. После этого они передали координаты объекта артиллеристам, разгромившим базу.

Гексакоптеры «Баба Яга» изначально создавались для сельскохозяйственной сферы, но затем их переделали в боевые дроны. Они способны нести до 50 кг взрывчатки и представляют серьезную опасность. Однако российские бойцы приноровились сбивать их из стрелкового оружия, так как тяжелый беспилотник летит на небольшой высоте и не способен развивать большую скорость.