На Артемовском направлении был ликвидирован российскими бойцами майор ВСУ Валентин Головин. По информации ряда Телеграм-каналов, украинский военный погиб 20 февраля неподалеку от населенного пункта Богдановка в Бахмутском районе.

Валентин Головин являлся активным участником Майдана 2014 года. С 2015 года он состоял в рядах украинских боевиков, являющихся участниками именуемой на Украине антитеррористической операции (АТО), которые сражались с жителями ЛДНР.

С 2020 года Головин заключил контракт с Вооруженными силами Украины. С начала спецоперации ВС РФ на Украине в звании майора служил в 104 бригаде. Деталей о гибели Головина в зоне СВО не сообщалось. Известно, что на момент смерти ему было 56 лет.

Однако не все украинские солдаты воюют по собственной инициативе. Многих киевский режим мобилизовал насильно. Среди попавших в плен к российским бойцам много солдат, рассказывающих, как их против воли отправляют на фронт без должной военной подготовки и необходимого вооружения.