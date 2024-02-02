В очередном видеосюжете телеканал НТВ показал боевую работу российской артиллерии на Донецком направлении. Там вперед активно идут штурмовые подразделения, артиллеристы же поддерживают их огнем.

Самоходные установки «Гвоздика» и «Акация» наносят точные удары по укрепрайонам и опорным пунктам, по технике и блиндажам ВСУ. Экипажи САУ отлично знают, что контрбатарейная борьба работает, поэтому они моментально меняют позиции после очередных ударов и сбивают противника с толку.

После обстрела позиций ВСУ также возрастает активность вражеских беспилотников. Об их приближении сообщает специальное оборудование, используемое российскими военными. Бойцы говорят, что после артиллерийских ударов нужно отправляться в блиндаж, чтобы переждать атаку украинских БПЛА.