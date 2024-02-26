Командир взвода гвардейского мотострелкового полка, гвардии старший лейтенант Василий Башков рискуя собственной жизнью спас своего тяжелораненого товарища. За эту заслугу он был награжден медалью Суворова. Башков вместе с товарищами произвел эвакуацию раненного сослуживца под плотным огнем со стороны ВСУ. Видеозапись с соответствующим рассказом офицера приводит Минобороны России.

В ходе проведения эвакуации российские бойцы должны были проявить не только мужество. Им пришлось пойти на хитрость, чтобы обмануть вражеский беспилотный летательный аппарат.

По словам Башкова, вражеский дрон преследовал группу эвакуации по пятам, сбрасывая снаряды. По итогу бойцы решили лечь рядом с раненным товарищем, чтобы оператор украинского коптера подумал, что они все погибли.