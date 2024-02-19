Российские артиллеристы наносят удары по противнику из самоходных минометов 2С4-Тюльпан. Для уничтожения врага расчеты применяют корректируемые снаряды «Смельчак» с фугасным зарядом.

Фотографии мин «Смельчак», которые готовят российские минометчики для ударов по врагу, появились в тг-каналах. Ранее Минобороны РФ сообщало, что расчеты самоходных минометов 2с4-Тюльпан 240-мм калибра со снайперской точностью громят опорники врага на Северском участке СВО.

Применение корректируемой мины «Смельчак» позволяет производить стрельбу максимально точно, тем самым сокращая расход снарядов. «Смельчак» способен поразить как отрытые скопления живой силы врага, так и хорошо укрепленные огневые точки и даже забетонированные укрытия.

Базовая версия «Смельчака» с 32 кг взрывчатки принята на вооружение в 1982 году. Для наведения мины применяется лазерный целеуказатель-дальномер. Корректировка траектории при помощи импульсного двигателя помогает отправить снаряд максимально точно на расстояние до 9,2 км. Модернизированная версия «Смельчака-М» содержит 40 кг взрывчатки и готова поразить цель на удалении до 9,5 км.