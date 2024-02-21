Российские подразделения продолжают работу по зачистке окрестностей освобожденной 17 февраля Авдеевки.

21 февраля тг-канал «Операция Z» показал кадры работы российской разведки по выявлению и уничтожению вражеской бронетехники и живой силы под Авдеевкой. Сообщается, что на авдеевских флангах, под поселками Первомайское и Невельское, продолжаются ожесточенные бои.

Российские разведчики направляют все силы на выявление вражеской бронетехники и участков скопления живой силы. Они передают координаты операторам дронов или артиллеристам, которые наносят точные удары и уничтожают врага. После артподготовки за дело принимаются штурмовые отряды ВС РФ, которые под прикрытием бронетехники штурмуют локальные укрепрайоны врага, производят зачистку, захватывают пленных.