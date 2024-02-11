После начала специальной военной операции актриса Чулпан Хаматова (признана физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) начала жаловаться, как плохо ей было в России, когда она делала карьеру, получала хорошие роли и награды за творческую деятельность. Причем делала она это из Латвии, куда сбежала, не желая оставаться в своей стране.

Покорить прибалтийское государство у актрисы тоже не очень получается. Она не знает латышского языка, без которого единственной ролью для нее стал образ глухонемой женщины в постановке «Страна глухих».

«Я уезжала в твердом убеждении, что буду работать здесь водителем или курьером. Это будет для меня очень непростое время, через которое надо пройти. Зато у меня остается свобода выбора, свобода говорить «нет» и «да», когда я считаю это нужным, свобода самовыражения», – цитирует актрису “АиФ”.

Пользователи Сети в ответ на ее очередные жалобы написали, что можно также устроиться уборщицей в театр и быть причастной таким образом к искусству.

«Переигрывает. Работать курьером или водителем? Неужели настолько недалекая, что думает – этому кто-нибудь поверит?», – написала пользователь Ирина.

Другие комментаторы отметили, что на Западе сбежавшие из России артисты никому не нужны. Они уже это осознают, но поздно, так как и в России никто им больше не даст ролей и уж тем более званий и привилегий.