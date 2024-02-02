При получении звонков от незнакомых лиц и разговоре с ними нужно избегать слов «Да» и «Нет». В противном случае они могут быть использованы в мошеннических целях, рассказал «Ленте.ру» специалист по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин.

Он напомнил, что многие люди вместо «Алло» говорят более короткое «Да». Однако если поступает звонок с незнакомого номера, лучше этого не делать. Аферисты могут записать этот ответ и в дальнейшем использовать его в качестве голосового подтверждения каких-либо действий от имени абонента.

Вместо «да» и «нет» можно использовать другие слова и выражения, такие как «не имею возможности», «слушаю вас», «одобряю» или «отрицаю».

Даже если по разговору стало понятно, что звонит мошенник, не стоит вступать с ним в полемику или пытаться как-то разыграть либо ущемить. Нужно помнить, что любое сказанное слово может быть использовано аферистами против жертвы. Поэтому единственно верное решение – сразу же отключаться, не поддерживая разговор.