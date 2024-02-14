Россия начала использование в зоне проведения спецоперации модернизированных РСЗО «Ураган-1М». Причем делает она это тайно, готовя противнику весьма неприятный сюрприз, сообщило издание World Defence News со ссылкой на британскую разведку.

Для НАТО появление этих боевых систем на фронте стало неожиданностью. Россия увеличила свою боевую мощь, так как «Ураган-1М» представляет собой уникальную двухкалиберную РСЗО. Она может одновременно использовать 220-мм и 300-мм снаряды с дальностью поражения целей 34 и 90 километров соответственно.

При этом имеется возможность использовать противотанковые, химические и другие виды боевых частей снарядов. Перезарядка осуществляется по тому же принципу, что и в американской HIMARS. То есть, целой кассетой. Это значительно ускоряет процесс зарядки оружия и дает возможность гораздо быстрее продолжать ведение огня.

Известно, что пока на линии соприкосновения появилось лишь несколько систем «Ураган-1М» для испытаний в реальных боевых условиях. Официально они на вооружение еще не принято, но ни Западу, ни Киеву от этого совсем не легче.