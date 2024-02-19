Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации ведут ожесточенные бои в окрестностях населенных пунктов Вербовое и Работино на Запорожском направлении. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши ребята теснят противника в районе Вербового и Работино. Враг несет потери – как в военной технике, так и личном составе», – заявил Рогов.

По его словам, в настоящий момент российские силы активно наступают в окрестностях Новопокровки, Вербового и западнее Работино. Вооруженные силы Российской Федерации наносят массированные удары по передовым позициям противника из реактивных систем залпового огня, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Владимир Рогов отметил, что в последние дни боевые действия на Запорожском направлении существенно активизировались. При этом Минобороны РФ сообщает о ликвидации 70 военнослужащих ВСУ и 7 единиц военной техники на Запорожском направлении за последние сутки.