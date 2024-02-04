Родственники Сергея Захарова, погибшего в устроенном актером Михаилом Ефремовым ДТП, заявили, что не станут препятствовать выходу виновника аварии из тюрьмы по УДО.

Они отметили, что даже не знали о возможности для Ефремова уже весной 2024 года оказаться на свободе. Но при этом не высказали никакого протеста.

«Первый раз слышу… Не знаю, как прокомментировать… Это его проблема, сможет ли он жить с этим грузом дальше…», – заявила гражданская жена Захарова Ирина Стерхова.

Удивился возможности Ефремова получить условно-досрочное освобождение и Валерий Захаров – родной брат погибшего.

«Выйдет, значит выйдет, не я же определяю», – заявил он «Московскому комсомольцу».

Ранее актер Иван Охлобыстин сообщил, что Ефремов уже через два месяца может оказаться на свободе. Он многое переосмыслил в своей жизнь во время тюремного заключения и замкнулся в себе. Но все же шансы выйти у него имеются.