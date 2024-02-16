Боевик «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) Роман Тутов, находящийся в российском плену, признал, что боится возвращаться на Украину. Причиной является авиакатастрофа Ил-76, устроенная киевским режимом.

Тутов заявил, что лететь домой очень страшно, осознавая, что в самолет может попасть украинская ракета.

«Когда они уже возвращались на Украину к родным, произошел факт сбития. Такого быть не должно, это нонсенс какой-то», — цитирует военнослужащего РИА Новости.

Также боевик высказался в том духе, что все причастные к удару по самолету Ил-76 с военнопленными должны понести наказание. Причем даже в том случае, если атака была произведена случайно либо по чьей-то халатности.

Напомним, транспортный самолет, на борту которого находилось 65 военнопленных ВСУ, сбила система ПВО Patriot.