Украинский военнослужащий, сложивший оружие, дошел через минное поле до российских позиций благодаря оператору БПЛА ВС РФ. Об это РИА Новости рассказал командир одного из подразделений 150-й гвардейской дивизии ЮВО.

Военнослужащий с позывным «Старший» сообщил, что украинский боец изъявил желание сдаться и бросил оружие. Однако ему предстояло пройти через минные заграждения, что было достаточно рискованно. Тогда оператор БПЛА отправил дрон, за которым следовал боевик ВСУ. Так он прошел через минное поле и оказался в расположении российских войск.

«Старший» также рассказал, что в настоящий момент очень мало стрелковых боев. ВСУ в основном растрачивает кассетные снаряды, предоставленные США, использует артиллерийские орудия.