«Российская газета» показала на видео российский танк Т-80БВ с оригинальной защитой. Она представляет собой ряд прикрепленных к корпусу гильз от артиллерийских снарядов с кустарниками.

Танкисты отметили, что это изобретение весьма надежно защищает боевую машину от атак украинских беспилотных аппаратов. Также бойцы сняли инфракрасный осветитель Л-4А «Луна-4» и заменили его динамическим блоком защиты, повышающим живучесть танка.

В декабре танки Т-80БВ были снабжены штатной защитой от всех видов вражеских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Она дает возможность отбиться от атак FPV-дронов, которые украинские боевики все чаще используют в зоне проведения специальной военной операции.