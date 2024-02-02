Американский историк и военный эксперт Марк Эпископос рассказал, что Россия очень быстро адаптируется к любым видам западного вооружения, поставляемого США на Украину. Он отметил, что такая оперативность является самым страшным для Киева оружием ВС РФ, передает РИА Новости.

В своей публикации в издании Responsible Statecraft Эпископос пояснил, что Россия заранее знает, какое оружие получит Украина. И сразу же начинает разрабатывать методы противодействия ему. Так было и с танками «Леопард», «Челленджер» и «Абрамс», и с РЗСО HIMARS, и с крылатыми ракетами Storm Shadow.

«После двух лет жестоких боев, в которых Россия одерживает верх, ставки высоки как никогда, а цена за совершаемые ошибки потенциально катастрофична», – заявил американский профессор.

Он отметил также, что многочисленные аналитики, которые бесконечно твердят, что у России наблюдается дефицит вооружений, что у нее вот-вот закончатся ракеты, допускают серьезную ошибку и вводят в заблуждение свою аудиторию.