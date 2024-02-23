На Работинском выступе ВСУ были вынуждены отступить обратно за «линию Суровикина», что аннулировало последнее их успешное достижение в ходе контрнаступления. Об этом сообщил немецкий обозреватель Юлиан Репке.

Он напомнил, что в ходе контратакующей операции ВСУ взяли под контроль Работино, в результате чего получился выступ размером примерно десять на десять километров. Именно в этом районе Киеву удалось прорвать один из участков «линии Суровикина».

«Кадры украинских дронов свидетельствуют, что российские силы отбили все ранее возведённые участки “линии Суровикина”, которые потеряли во время украинского контрнаступления в Запорожской области прошлым летом», — заявил Репке.

Напомним, что линия российской обороны включает в себя «зубы дракона», минные заграждения и множество других фортификаций, которые в конечном итоге сорвали контрнаступление ВСУ.