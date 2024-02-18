Рекордный улов с шарикоподшипниками

Канзасский Департамент дикой природы и парков (KDWP) опубликовал новую информацию о рекордном для штата краппи (североамериканская рыба отряда окунеобразных), конфискованном у рыболова и исключенным из книги рекордов в ноябре 2023 года. Источник: Outdoor Life.

Ранее в этом месяце Бобби Паркхерст, рыболов из Канзаса, раскритиковал чиновников за конфискацию его рекордной рыбы 2023 года, утверждая, что он «поймал рыбу законно и честно». Однако итоги расследования KDWP, полученные изданием-источником в пятницу (16 февраля), показывают, что Паркхерст пытался обманом попасть в книгу рекордов и получить призовые.

Липовый рекордсмен

Эта история началась 5 марта 2023 года, когда рыбак из Канзаса поймал белого краппи в небольшом общественном водоеме недалеко от г. Манхэттен. В заявлении KDWP подробно рассказывается, как Паркхерст впервые взвесил свою рыбу в одном магазине приманок, но ей не удалось побить рекорд штата.

Затем он, очевидно, утяжелил рыбу при помощи шарикоподшипников, прежде чем посетить другой магазин с сертифицированными весами и получить более тяжелый вес – 4,07 фунта (около 1,85 кг), что первоначально было квалифицировано как государственный рекорд. Следователи KDWP доказали это, сделав рентгеновский снимок «рекордного» краппи, изъяв его из дома Паркхерста в апреле 2023-го (см. изображение выше).

«Когда чиновники применили портативный металлодетектор для сканирования этой рыбы, устройство обнаружило наличие металла», – написала Надя Марджи, сотрудник по связям с общественностью KDWP, в электронном письме для Outdoor Life. «Затем следователи отвезли рыбу в зоопарк г. Топика на рентгеновское исследование, где выяснилось, что внутри краппи находились два стальных шарикоподшипника».

Марджи подтверждает, что сотрудники KDWP начали расследование в отношении Паркхерста 9 апреля, спустя всего пять дней после того, как агентство сертифицировало его улов как новый рекорд штата с весом 4,07 фунта. Следователи действовали по наводке владельца магазина приманок, утверждавшего, что 5 марта он взвешивал краппи Паркхерста и рыба была легче.

«Я помню тот день, будто он был вчера», – рассказал владелец магазина приманок, согласившийся только на анонимное интервью. «Если бы это был государственный рекорд, я бы сфотографировал краппи. Обычно, когда подобное происходит, мне приходится заполнять документы, измерять рыбу и оценивать ее вес, а также сообщать KDWP серийный номер своих весов. В случае обсуждаемого улова этого не было сделано».

Рекорда не было, поскольку, как подтверждают следователи KDWP, краппи Паркхерста весил всего 3,73 фунта (почти 1,7 кг) по данным сертифицированных весов в магазине приманок. Однако, к удивлению владельца этой торговой точки, в начале апреля появилось сообщение о том, что тот же самый краппи объявлен ​​новым рекордсменом штата Канзас по своему весу в 4,07 фунта.

Джон Рейнке, помощник директора по рыбному хозяйству KDWP, осмотрел рыбу-рекордсмена после ее второго взвешивания. Выждав обязательные 30 суток, агентство 4 апреля официально объявило о рекорде Паркхерста. Тогда считалось, что этот белый краппи побил предыдущий рекорд в 4,02 фунта (1,82 кг), удерживающийся с 1964 года.

«Как биологи-рыболовы, мы обладаем возможностью видеть многих крупных рыб, но эта, безусловно, для истории», – заявил Рейнке о «рекордном» краппи Паркхерста в то время. «Этот краппи имеет длину 18 дюймов (примерно 45,7 см) и обхват 14 дюймов (чуть более 35,5 см), так что он действительно заслуживает места в списке рекордов штата Канзас».

Изъятие «честного рекорда»

Что-то около 20 апреля или чуть раньше, как сообщил Бобби Паркхерст (на фото) журналистам в начале февраля 2024-го, к нему домой пришли следователи KDWP и конфисковали рекордный улов из морозильной камеры.

Он заявил в своем посте в «Фейсбук» (соцсеть запрещена в РФ), что чиновники пришли к нему домой «незаконно» и что изъятие его рыбы равнозначно «клевете». Рыболов также потребовал от чиновников KDWP вернуть ему краппи.

Надя Марджи отрицает, что обыск дома Пахерста был незаконным, отметив, что «[он] охотно впустил чиновников в свой дом, чтобы они могли осмотреть рыбу».

В заявлении KDWP также уточняется, что рыболов «добровольно представил своего краппи на повторную экспертизу». Но когда чиновники повторно исследовали призовую рыбу, ее вес оказался несколько меньше. Тогда следователи перепроверили данные на двух сертифицированных весах, на которых Паркхерст взвешивал рыбу.

«Чиновники KDWP привлекли Департамент сельского хозяйства, и те действительно проверили мои весы», – рассказал владелец магазина приманок, сообщивший агентству обмане Паркхерста в апреле 2023 года. «Все сошлось идеально».

14 ноября специалисты KDWP обновили свой пресс-релиз, сообщив, что наличие рекордного краппи у Паркхерста «не может быть подтверждено» и что предыдущий рекорд белого краппи, установленный в 1964-м, по-прежнему в силе.

«Я взвешиваю много чужой рыбы, поэтому, когда рыбаки приносят ее сюда, я вношу свою лепту», – подчеркнул владелец магазина наживок. «Но я никому не лгу».

Следователи KDWP пришли к выводу, что «рекордный» краппи подвергся манипуляциям в период между тем, как Паркхерст первый раз взвешивал его в магазине наживок, и тем, когда он повторно взвесил рыбу во втором месте в пределах штата.

Марджи рассказала, что рыбак-мошенник уже забрал своего белого краппи у агентства в пятницу. Она также подтвердила, что, хотя KDWP и подал иск против Паркхерста в прокуратуру местного округа, там отказались возбуждать уголовное дело против рыболова.

Согласно публичным судебным протоколам, Бобби Паркхерст ранее был замешан в нескольких уголовных делах и обвинен в Канзасе как минимум в пяти уголовных преступлениях с 2019 года. Совсем недавно, в октябре 2023-го, он был признан виновным в очередном уголовном преступлении, связанном с кражей личных данных, и 8 февраля был приговорен к 18 месяцам условно.