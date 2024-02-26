На одном из самых горячих участков фронта российские десантники применили сверхмощное вооружение – реактивные бомбометы РБА-6000 «Смерч-200». Они превратили позиции ВСУ в кромешный ад.

Стоит упомянуть, что РБА-6000 разрабатывались для морских боев и должны были применяться на кораблях. Однако российские военные применили смекалку и нашли способ установить их на наземные транспортные средства.

«Российская газета» сообщает, что «Смерч-200» забрасывает бомбы весом около 115 килограммов на позиции врага с дистанции в 5 230 метров. При этом они разгоняются до 300 метров в секунду, поэтому отразить удар ними практически невозможно. За секунду по врагу прилетает две такие бомбы с одной установки.