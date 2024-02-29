Попытка высадки элитного украинского спецназа на Тендровскую косу осуществлялась с целью установить на этой территории сине-желтый флаг, сообщил телеграм-канал Mash. Авторы публикации отметили, что сам стяг был обнаружен у диверсантом.

Фактически, Киеву нужна была только фотосессия с флагом. Именно ради этого он отправил на верную смерть мотивированных и хорошо подготовленных спецназовцев 73-го морского центра. Тендровская коса – это остров, площадь которого составляет всего 38 квадратных метров и никакого военного смысла в его захвате не было.

«С вероятностью в 101% можно сказать, что главный замысел этой высадки заключался в демонстрации своего флага на нашей территории, что уже Украина неоднократно пыталась сделать в Крыму и приграничье», — пишут военкоры.

В прошлом году группа элитного спецназа с флагом пыталась высадиться на мыс Тарханкут в Крыму. В результате 16 боевиков оказались в плену у российской армии. Причем один из них рассказал, что их миссия заключалась именно в установке флага и «фотосессии», чтобы продемонстрировать, что Крым якобы находится под контролем ВСУ.