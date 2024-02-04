1 февраля расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» сбили две ракеты американской РСЗО HIMARS. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военнослужащий с позывным «Грозный» рассказал изданию «Известия», что сбить HIMARS не так просто, так как ракета летит на очень большой скорости. Нужно действовать очень быстро. Впрочем, с этой задачей «Бук-М1» справляется отлично.

«Каждая секунда на счету. Но машина справляется с возложенными на нее задачами и сбивает такие ракеты без проблем», — пояснил заместитель командира батареи.

В Минобороны рассказали, что военнослужащий «Грозный» со своим подразделением уничтожил более 30 воздушных целей. «Бук-М1» способен работать самостоятельно, используя собственную радиолокационную станцию, либо в дивизионе, получая данные с общей РЛС. ЗРК рассчитан на сопровождение 300 целей одновременно. При этом он может поражать любые летательные аппараты и ракеты на высоте до 18 км.