На Краснолиманском направлении ВСУ пытались нанести ракетный удар по одному из крупных населенных пунктов, однако расчет ЗРК «Бук-М3» Центрального военного округа перехватил вражескую ракету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«В ходе боевого дежурства расчетами “Бук-М3” группировки войск “Центр”, прикрывающими крупный населенный пункт, была обнаружена и захвачена воздушная цель, подлетающая к охраняемым объектам. Пункт боевого управления зенитного ракетного дивизиона в считанные секунды принял решение об уничтожении цели. Расчет “Бук-М3” выполнил пуск зенитной управляемой ракеты и поразил средство воздушного нападения противника на удалении нескольких километров от населенного пункта», – сообщила пресс-служба военного ведомства.

Комплексы «Бук-М3» способны не только сбивать ракеты и беспилотники противника, но и атаковать наземные или надводные цели. ЗРК приняты на вооружение в 2016 году. По своим параметрам они вдвое превосходят предыдущие модификации.