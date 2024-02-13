Корреспондент РИА Новости сообщил об уничтожении российскими военными операторов дронов и пехотного подразделения ВСУ. Они облюбовали один из заброшенных домов на правом берегу Днепра, но были ликвидированы расчетом «блуждающего» миномета.

Позиция противника была обнаружена разведкой, после чего офицер группировки «Днепр» принял решение задействовать выездной миномет. Это расчет, который действует мобильно, применяя внедорожник. Получив приказ уничтожить вражеское подразделение, минометчики размещаются на ближайшей удобной позиции и поражают цель. Сразу после этого они уезжают, чтобы не попасть под ответную атаку.

В этот раз все было именно так. Бойцы заняли позицию, отстрелялись из миномета по заброшенному дому, в котором скрывались операторы БПЛА и пехотинцы ВСУ. Цель была успешно поражена, а «блуждающий» миномет перешел к выполнению новых задач.