Получивший тяжелое ранение в боях под Авдеевкой военнослужащий ВСУ записал прощальное видео для своих родных. Запись опубликована в Сети.

Боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным «Гиря» принимал участие в боевых действиях по всей территории ДНР. Когда его перебросили в район Авдеевки, он видел гибель многих своих сослуживцев, а затем получил серьезное ранение. На видео военнослужащий говорит, что очень хочет спать, так как теряет много крови.

«Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», — сказал боец на кадрах видео на русском языке.

Украинские СМИ, распространившие эту запись, заявили о смерти раненого военного. Однако есть информация, что бойцы ВС РФ нашли его и эвакуировали. Он оставался в сознании, когда его в тяжелейшем состоянии доставили в госпиталь.