Демократическая партия США намерена заменить действующего президента Джо Байдена на выборах 2024 года. Не исключено, что вместо него кандидатом станет Мишель Обама, заявил американский политик Вивек Рамасвами, передает РИА Новости.

«Байден не будет кандидатом от демократов. Готовьтесь к Мишель Обаме», – сообщил снявшийся с президентской гонки кандидат в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

Минюст Соединенные Штатов уже выпустил доклад, подтверждающий ненадлежащее обращение действующего главы государства с секретными документам. Только этого достаточно, чтобы Байден больше не мог участвовать в предвыборной кампании, уверен Рамасвами.

Напомним, Байден ранее заявил, что у него все в порядке с памятью. Буквально через несколько секунд он не сумел правильно назвать имя израильского премьера Беньямина Нетаньяху.