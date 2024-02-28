В ночь на 28 февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по месту дислокации иностранных наемников ВС Украины в Покровске (ранее Красноармейск, Донецкая Народная Республика). Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Военная хроника».

«Во время ночного ракетного удара в Покровске (ДНР) под раздачу попали поляки», – написано в публикации.

Сообщается, что группа польских наемников вернулась в место временной дислокации, расположенной в здании Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), после поездки в Константиновку. Известно, что еще одним российским ракетным ударом было уничтожено место временной дислокации другой группы иностранных наемников ВСУ, расположившихся в местном доме культуры.

По словам авторов Телеграм-канала, в последнее время ВС РФ увеличили интенсивность ударов по местам дислокации личного состава ВСУ, а также иностранных наемников, расположенных в ближнем тылу.