Президент России Владимир Путин во время выступления перед Федеральным Собранием озвучил долгосрочную стратегию по развитию нашего государства к 2030 году. Причем это развитие должно касаться, как внутренней политики, так и внешней.

Владимир Владимирович особый акцент сделал на социальной политике. В частности, он подчеркнул, что очень важно сохранить семейные ценности в нашей стране, поэтому планируется запуск нового проекта национального уровня «Семья».

В рамках данного проекта планируется продление семейной ипотеки по кредитной ставке в 6%. Кроме того, при рождении третьего ребенка будет оказываться помощь в выплате ипотеки. Регионы с низкими показателями рождаемости получат финансовую помощь в размере от 75 миллиардов рублей.

Владимир Путин подчеркнул, что понятие многодетной семьи должно являться нормой в российском обществе и ориентиром в развитии госстратегии.