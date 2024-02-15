Российский президент В. Путин во время посещения УВЗ 15 февраля объяснил, зачем на Украине «героизировали» Бандеру и Шухевича.

Бандера и Шухевич «проявили» себя в момент, когда стало понятно: Германия проиграет войну. Они позиционировали себя патриотами страны, но при этом пытались заручиться поддержкой Запада. После Победы нацисты сбежали за рубеж, в том числе в США и Канаду. Теперь их превратили в борцов с «русской угрозой», поместили на портреты во время шествий современных нацистов, которые являются последователями тех самых «борцов с русской угрозой».

Однако взгляды теперешних неонацистов не слишком отличаются от тех, что пропагандировали их предшественники в годы ВОВ. Они также ратуют за истребление мирных жителей, уничтожения неугодных. Последователи тех самых сбежавших нацистов пришли к власти на Украине, и как не было нацистам пощады в годы ВОВ, так и теперь нет пощады при проведении СВО.