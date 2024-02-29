Западные политики своими заявлениями пытаются грозить России, но они должны помнить, что в распоряжении ВС РФ имеется оружие, способное поражать цели на Западе, заявил президент Владимир Путин 29 февраля в Послании Федеральному собранию.

Он отметил, что Запад пытается грозить России глобальным конфликтом. Политики, которые делают резкие заявления в адрес РФ, просто забыли, что такое война, они не сталкивались с тяжелыми испытаниями.

«Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И все, что они придумывают и пугают, все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия», – заявил Путин.

Он также напомнил, что стратегические войска РФ находятся в состоянии полной боевой готовности.