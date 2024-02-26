Постоянные обстрелы Артемовска украинской армией пока не дают возможности полноценно приступить к восстановлению города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что ВСУ специально наносят по городу хаотичные удары. Мало того, они запускают беспилотники, чтобы своевременно обнаруживать районы, в которых начинаются какие-либо исследования перед восстановительными работами. Для Киева по неизвестным причинам очень болезненно видеть, что Артемовск будет отстраиваться, поэтому он всеми силами противится этому.

«По сути, они тратят снаряды, боеприпасы, которые не в таком-то избытке сейчас на Украине, но тратят для того, чтобы ничего не происходило в Артемовске», – пояснил Пушилин.

Также он отметил, что работы начнутся сразу же после окончания обстрелов, к ним будет привлечено большое количество специалистов, которые будут разминировать территории и оценивать состояние разрушенных зданий.