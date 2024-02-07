В обстрелах Донбасса ВСУ используют все больше беспилотных аппаратов, рассказал глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24». Он отметил, что пока нельзя говорить о снижении интенсивности атак противника.

При этом ВСУ задействуют дроны для ударов не по военным, а в основном по гражданским объектам. Мало того, они открыли настоящую охоту на работников экстренных служб.

Только с начала текущего года ПВО и РЭБ перехватили 1077 вражеских беспилотников, рассказал Пушилин. Он отметил, что в основном Киев наносит удары по рынкам, магазинам, другим общественным местам, где скапливается много людей.