Для ударов по новым регионам России с применением дронов-камикадзе ВСУ используют терминалы спутникового интернета Starlink. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что именно оборудование, переданное Киеву компанией Илона Маска SPACEX, помогает ВСУ управлять беспилотниками. Иногда применяются и другие виды связи, но это редкость.

«Противник сейчас преимущественно задействует Starlink для управления беспилотниками», заявил Пушилин в интервью каналу «Россия 24».

Он также отметил, что российские ВС научились бороться с дронами, поэтому обстрелы уже не приносят таких серьезных последствий как раньше. Напомним, ранее сообщалось об уничтожении 20 терминалов “Старлинк” за несколько дней.