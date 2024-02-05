Отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ негативно повлияет на ситуацию в украинской армии, но мало что изменит на фронте, считает глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что надеяться нужно не на появление очередных проблем у Киева, а на мощь российских Вооруженных сил.

«Мы в первую очередь рассчитываем не на ухудшение ситуации на оставшейся части Украины, мы рассчитываем на мощь нашей армии, на мощь наших военнослужащих и в целом руководства нашей страны, которое принимает все соответствующие решения», – заявил политик.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил администрации США о желании уволить главкома ВСУ Залужного. В Белом доме не поддержали, но и не стали оспаривать это решение.