Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опубликовал в своем Телеграм-канале видеозапись, сделанного во время своего последнего визита в освобожденную Авдеевку. На видеоролике можно увидеть, как глава ДНР пообщался с местным населением.

Глава ДНР проинформировал людей, что будут организованы мероприятия по разминированию городских кварталов, поэтому он порекомендовал гражданам выехать в пункты временного размещения в безопасных районах республики. Пушилин заявил, что будет организован безопасный выезд граждан, а тем, кто решил остаться пообещал помочь с основными потребностями.

Также Денис Пушилин отметил, что в Авдеевке постепенно будут устраняться завалы, а затем в планах ремонт городской инфраструктуры и жилых кварталов.

Напомним, Авдеевка перешла под контроль российской армии 17 февраля. Данный город являлся мощным укрепрайоном ВСУ, начиная с 2014 года. Отсюда украинские боевики регулярно осуществляли обстрелы Донецка и близлежащих населенных пунктов.