Глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24» прокомментировал назначение на должность главкома ВСУ Александра Сырского. Он предположил, что генерал-полковник может организовать несколько новых «мясорубок» в зоне проведения специальной военной операции.

Пушилин напомнил, что Сырского в украинской армии не просто так прозвали «генералом 200». Он не считается с крупными потерями и гробит жизни солдат ради каких-то собственных амбиций. Не исключено, что российские корни вызывают какие-то комплексы у нового главкома, давят на него, поэтому он стремиться заглушить их очередными «мясорубками».

Также глава ДНР отметил, что если назначение Сырского как-то повлияет на политические процессы внутри Украины, то на российских воинов, четко исполняющих поставленные перед ними задачи, это никак не подействует.