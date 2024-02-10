Несмотря на скандал с «голой» вечеринкой Филипп Киркоров все же остается «номером один» на российской эстраде, поэтому удивляться его возвращению на шоу «Маска» не стоит. Об этом News.ru сообщил музыкальный продюсер Павел Рудченко.

Киркоров уже принимает участие в съемках нового сезона «Маски». Он немного изменил имидж, пришел в студию в костюме с галстуком, всем своим видом демонстрируя, что «стразы уже в прошлом».

Киркоров в ходе съемок назвал одним из самых удачных прошлый год. При этом он несколько раз обыгрывал вечеринку у Анастасии Ивлеевой в шутках.

Певец традиционно станет председателем жюри. Помимо него, в состав вошли Тимур Родригез, Региона Тодоренко и Валерия. В качестве приглашенной звезды в первом выпуске программы появится еще один участник скандальной вечеринки Дима Билан.